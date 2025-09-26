INTERVISTA - La regista Laura Samani presenta con freschezza a Busan un film centrato sugli adolescenti

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Covi ha vinto il premio come migliore attore nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema. IGDI ha intervistato in esclusiva durante il Festival di Busan Laura Samani, regista del film Un Anno Di Scuola presentato nella sezione Flash Forward. Siamo nel Settembre del 2007 a Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

intervista la regista laura samani presenta con freschezza a busan un film centrato sugli adolescenti

© Ilgiornaleditalia.it - INTERVISTA - La regista Laura Samani presenta con freschezza a Busan un film centrato sugli adolescenti

In questa notizia si parla di: intervista - regista

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Neri Marcorè: “Il fallimento non deve essere un deterrente ma uno stimolo a fare meglio. Orgoglioso delle scelte che ho fatto, sto pensando ad un secondo film da regista”

Massimiliano Gallo a Venezia 82 come regista de ‘La Salita’: “L’arte può essere salvifica. Da maggio gireremo la terza di Malinconico. Gaza? Noi attori potevamo fare di più” | Intervista

Un anno di scuola, video intervista con Laura Samani regista del film presentato a Venezia in Orizzonti

"Un anno di scuola", Laura Samani a Venezia 82: "L'educazione sentimentale dei ragazzi è importante" - Una ragazza austriaca nella Trieste del 1909, unica femmina in un liceo classico, e una ragazza svedese nella Trieste del 2007, unica femmina in un istituto tecnico. repubblica.it scrive

La nostra video intervista dal Festival di Venezia 2025 alla regista del Film Laura Samani - HD - Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale. Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Intervista Regista Laura Samani