Interprete di brani indimenticabili come Cara e Daniela partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo Sposò Dora Moroni nel 1986 Aveva 82 anni

L a sua voce ha fatto sognare generazioni di fan con melodie romantiche che parlavano d'amore e nostalgia. Christian, interprete di brani indimenticabili come Cara e Daniela, è morto a 82 anni a Milano. Nato a Palermo con il nome di Cristiano Gaetano Rossi, era diventato negli anni Ottanta un'icona della musica italiana, tanto da essere definito lo "Julio Iglesias italiano" per stile ed eleganza. L'algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Addio Re Giorgio. È morto Giorgio Armani È morto Christian, lo Julio Iglesias italiano. Christian ha coltivato fin da giovane due grandi amori: il calcio e la musica.

