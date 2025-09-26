Internazionale a Ferrara un festival per cercare vie d' uscita
Ferrara, 26 set. (askanews) - "Dal 3 al 5 ottobre torna il Festival di Internazionale a Ferrara, che quest'anno come sua immagine simbolo ha un mondino che porge un fiore. Perché porge un fiore? Abbiamo pensato allo slogan mettete dei fiori nei vostri cannoni, quindi è un invito in questo mondo pieno di guerre, violenze, spaccature e tensioni, a tentare di trovare delle strade per uscire da questa situazione". Così la direttrice Chiara Nielsen ha presentato ad askanews l'edizione 2025 del festival Internazionale a Ferrara. Tra i temi, ovviamente, Gaza e l'Ucraina, con la partecipazione di Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
