Inter Under 23 | Topalovic più Kamate e anche la Triestina finisce Ko 2-0

Il tris è servito. Dopo avere regalato lacrime a Virtus Verona e Pergolettese, l’ Inter Under 23 piega anche la disastrata Triestina, grava peraltro da ben tredici punti di penalizzazione in classifica per violazioni di carattere amministrativo e più che mai ultima. I nerazzurri cominciano a vedere il sole nella loro classifica con il quarto posto con undici punti. Cronaca e tabellino. PRIMO TEMPO – Al 3? gli alabardati creano un brivido alla porta nerazzurra con un palo colpito da Jonsson. La risposta della squadra di Stefano Vecchi non si fa attendere e giunge al minuto 6 con Cinquegrano il cui tiro è respinto da Matosevic. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

