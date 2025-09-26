Inter una laurea honoris causa per Giuseppe Marotta

Ilprimatonazionale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’ Inter Beppe Marotta ha ricevuto una laurea Honoris Causa da parte dell’ Università di Milano Bicocca. Ecco il comunicato da parte dell’Inter e le ragioni del riconoscimento da parte dell’ateneo. LA NOTA DEL CLUB – “ L’ Università di Milano-Bicocca  ha conferito oggi la  Laurea magistrale Honoris Causa  in  Marketing e mercati globali  al Presidente e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter una laurea honoris causa per giuseppe marotta

© Ilprimatonazionale.it - Inter, una laurea honoris causa per Giuseppe Marotta

In questa notizia si parla di: inter - laurea

Marotta Inter, laurea honoris causa al Presidente: la premiazione del nerazzurro svolta premiato all’Università Bicocca

Inter, Marotta si laurea: “Grato di questa onorificenza”

Marotta Inter, il presidente riceve la laurea honoris causa: c’è anche il ringraziamento per Oaktree

inter laurea honoris causaA Marotta laurea honoris causa. Il presidente dell'Inter: "Indimenticabile" - Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è ... Lo riporta msn.com

inter laurea honoris causaGiuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa alla Bicocca: «Un tributo al valore culturale e sociale del calcio» - Al presidente dell'Inter è stata conferita la Laurea in «Marketing, Comunicazione aziendale e mercati globali»: «I successi più grandi nascono sempre dal lavoro di squadra» ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Laurea Honoris Causa