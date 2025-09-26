Inter U23 tutti i risultati e il calendario completo della stagione 2025 26 | i dettagli e le info
Inter U23, la squadra allenata da Stefano Vecchi tra Coppa Italia Serie C e campionato: tutti i risultati già maturati e le prossime sfide in programma. La stagione 202526 dell’ Inter U23, guidata da Stefano Vecchi, è iniziata con una serie di impegni intensi tra campionato di Serie C e Coppa Italia di categoria. La formazione nerazzurra, che rappresenta il progetto seconda squadra del club, ha come obiettivo quello di competere ai vertici della terza serie e al tempo stesso valorizzare i giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. Il percorso è partito con il primo turno di Coppa Italia Serie C disputato il 16 agosto contro il Lumezzane, superato 2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - tutti
Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu
Frattesi Juve: si inserisce un altro top club per il centrocampista dell’Inter! Dall’Inghilterra svelano questo scenario per il suo futuro, tutti i dettagli
Fasano: “Thuram al Napoli, Osimhen all’Inter farebbe felici tutti”
Adani: “Bene Luis Henrique! Inter non dribbla ma passa meglio di tutti. E in due lo fanno bene” - facebook.com Vai su Facebook
Ve li ricordate tutti? #ForzaInter #InterSassuolo - X Vai su X
Risultati Serie C, classifica/ Ok Inter U23, Vicenza e Lecco! Diretta gol live score (oggi 25 settembre 2025) - Risultati Serie C, classifica: il turno infrasettimanale si conclude stasera con le partite che per la sesta giornata sono valide per il girone A. Da ilsussidiario.net
Serie C Girone A: Novara, Lecco e Inter U23 avanti. Pari tra Dolomiti Bellunesi e Vicenza. I risultati parziali - Il Vicenza fatica a trovare spazi ma resta in partita e proprio allo scadere, al 45’+3’, trova il pareggio con una ... Riporta ilovepalermocalcio.com