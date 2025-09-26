Inter U23 altra vittoria Stefano Vecchi in conferenza | Rischiato poco Ora bisogna lavorare per…

L’ Inter U23 di Stefano Vecchi torna a sorridere con un successo convincente contro la Triestina. Nel post gara, l’allenatore nerazzurro ha spiegato come il cambio di approccio abbia fatto la differenza: “ Più che un cambio di modulo si tratta di un atteggiamento più attento, più equilibrato. I ragazzi si stanno applicando con grande attenzione e con lo spirito di chi non vuole subire gol. Oggi l’abbiamo fatto bene nel primo tempo e un po’ meno nel secondo, ma siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo rischiato molto poco contro una squadra di buon livello “. Protagonista assoluto del match Kamaté, autore del gol decisivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it