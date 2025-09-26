Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, per l’Inter è tempo di guardare avanti. La prossima gara con il Cagliari – in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena – sarà fondamentale per continuare a risalire la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle parti alte della graduatoria, in un campionato ancora lungo e da decifrare. I nerazzurri desiderano lottare anche quest’anno per lo Scudetto, sfumato nell’annata appena conclusasi dopo aver lottato su più fronti. La Beneamata tenterà di arrivare alla sosta Nazionali nel migliore dei modi, lanciando nuovi segnali al Napoli campione d’Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Toni: “Nerazzurri primi rivali del Napoli per lo Scudetto”