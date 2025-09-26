Inter Toni | Nerazzurri primi rivali del Napoli per lo Scudetto
Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, per l’Inter è tempo di guardare avanti. La prossima gara con il Cagliari – in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena – sarà fondamentale per continuare a risalire la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle parti alte della graduatoria, in un campionato ancora lungo e da decifrare. I nerazzurri desiderano lottare anche quest’anno per lo Scudetto, sfumato nell’annata appena conclusasi dopo aver lottato su più fronti. La Beneamata tenterà di arrivare alla sosta Nazionali nel migliore dei modi, lanciando nuovi segnali al Napoli campione d’Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - toni
Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»
Toni pronostica: «Napoli e Inter avanti, il Milan può sorprendere e la Juve deve dare del gas. Bomber?…»
Toni analizza: «L’Inter ha fatto una grande partita. Responsabilità di Sommer sui gol? Ecco cosa ne penso»
#Toni: "#Inter prima rivale del #Napoli. I nerazzurri erano i più forti nelle scorse stagioni, però..." - X Vai su X
Trevisani: «Il paragone migliore per Pio Esposito è con Luca Toni. A 20 anni Toni era al Fiorenzuola, faceva tanta panchina e segnava poco. Esposito invece gioca già nell’Inter ed è forte: deve crescere, ma è avanti rispetto a tanti altri attaccanti della sua età». - facebook.com Vai su Facebook
Toni: "Inter prima rivale del Napoli. I nerazzurri erano i più forti nelle scorse stagioni, però..." - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato anche della corsa scudetto. Scrive msn.com
Toni: “Inter prima rivale del Napoli per lo scudetto. Negli ultimi anni…” - Il pensiero dell'ex attaccante della nazionale a proposito dei nerazzurri che sperano di rosicchiare punti nel prossimo turno di campionato ... Secondo msn.com