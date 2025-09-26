Inter testa al Cagliari | Darmian torna dal 1? minuto

La giornata di oggi 26 settembre è di vigilia per l’Inter, desiderosa di dare continuità agli ultimi convincenti risultati. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la china di una classifica che non soddisfa l’ambiente. I nerazzurri vogliono arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali, dimostrando di saper raggiungere le prime posizioni della graduatoria. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma domani alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per il quinto turno di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un momento di forma di ottimo livello. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, testa al Cagliari: Darmian torna dal 1? minuto

