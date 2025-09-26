Inter-Slavia Praga scatta il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita Inter-Slavia Praga, valevole per la Champions League 20272026, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?

Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri

Champions League, Inter-Slavia Praga: le info sui biglietti

inter slavia praga scattaInter, scatta il patto: è successo ad Appiano Gentile - Inter, scatta l’ora della verità: Chivu e la squadra chiamati all’accelerata, inizia il patto di Appiano Gentile. Segnala spaziointer.it

inter slavia praga scattaLo Slavia Praga non va oltre l'1-1: fermata l'eurorivale di Inter e Atalanta - Termina in pareggio la sfida dello Slavia Praga, impegnato in trasferta sul campo del Liberec. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Scatta