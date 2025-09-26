inter slavia praga i cechi battono il dukla in preparazione al match di champions contro i nerazzurri

Inter Slavia Praga, vittoria dei cechi in campionato contro il Dukla e vetta in campionato in vista dell’incrocio in Champions con i nerazzurri. Arriva con il morale alto lo Slavia Praga alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’ Inter di Cristian Chivu. La formazione ceca, guidata da Jind?ich Trpišovský, ha infatti ottenuto un successo prezioso in campionato, superando per 2-0 il Dukla nel derby della capitale. Una vittoria che conferma il buon momento di forma dei biancorossi e consente loro di salire momentaneamente in vetta alla classifica. Chory decisivo con una doppietta nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

