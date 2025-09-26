Inter Slavia Praga i cechi battono il Dukla in preparazione al match di Champions contro i nerazzurri
Inter Slavia Praga, vittoria dei cechi in campionato contro il Dukla e vetta in campionato in vista dell’incrocio in Champions con i nerazzurri. Arriva con il morale alto lo Slavia Praga alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’ Inter di Cristian Chivu. La formazione ceca, guidata da Jind?ich Trpišovský, ha infatti ottenuto un successo prezioso in campionato, superando per 2-0 il Dukla nel derby della capitale. Una vittoria che conferma il buon momento di forma dei biancorossi e consente loro di salire momentaneamente in vetta alla classifica. Chory decisivo con una doppietta nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?
Biglietti Inter Slavia Praga, tutte le informazioni sulla vendita ticket e sui premi da vincere nei concorsi nerazzurri
Champions League, Inter-Slavia Praga: le info sui biglietti
CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky SECONDO ATTO DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! Le squadre italiane tornano protagoniste nella massima competizione europea con tre match imperdibili che - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky - X Vai su X
Lo Slavia Praga arriva al meglio alla sfida con l'Inter: 2-0 al Dukla e primato in classifica - Lo Slavia Praga arriva al meglio alla partita di Champions League di martedì contro l'Inter. Da msn.com
Pronostico Inter-Slavia Praga: quote, formazioni, dove vederla. Secondo tempo nel mirino - Slavia Praga è una partita valida per il secondo turno di Champions League. Scrive assopoker.com