Inter Santa Margherita rinnovata la partnership | nuova edizione speciale in arrivo
Santa Margherita e FC Internazionale Milano hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership, confermando un legame che unisce eccellenza, passione e respiro internazionale. Il celebre brand vinicolo, simbolo del Made in Italy, continuerà a ricoprire il ruolo di Official Wine Supplier dei nerazzurri, proseguendo un percorso iniziato nel 2019 e consolidato stagione dopo stagione. L’accordo si fonda su valori condivisi e una visione comune. Da un lato l’ Inter, club fondato nel 1908 con una storia di successi riconosciuti a livello mondiale; dall’altro Santa Margherita, interprete dell’eccellenza enologica italiana con presenza in oltre 90 Paesi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - santa
Sponsor Inter, rinnovata la partnership con Santa Margherita: in arrivo una special edition dedicata ai nerazzurri
IGNAZIO LA RUSSA SU SAN SIRO Noto tifoso dell'#Inter e membro di spicco del Governo, Ignazio La Russa, al 'Corriere della Sera', ha parlato così della situazione legata allo stadio di Milano Che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Incontrare i giocatori a San Siro? Con INTERISTA puoi Scopri il nostro programma di loyalty gratuito https://bit.ly/3JUUgHC #ForzaInter - X Vai su X
UFFICIALE – Inter, rinnovata partnership con Santa Margherita: Official Wine Supplier dal 2019 - Il brand vinicolo, icona dell’enologia Made in Italy, continuerà ad accompagnare i nerazzurri nel ruolo di Official Wine Supplier, proseguendo un percorso iniziato nel 2019 ... Secondo msn.com
Santa Margherita ancora Official Wine Supplier dell’Inter lancia una nuova special edition - Santa Margherita e FC Internazionale Milano annunciano il rinnovo della loro collaborazione, proseguendo un sodalizio che dal 2019 unisce due eccellenze italiane accomunate da passione, storia e vocaz ... Da foodaffairs.it