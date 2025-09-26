Inter Santa Margherita rinnovata la partnership | nuova edizione speciale in arrivo

Santa Margherita e FC Internazionale Milano hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership, confermando un legame che unisce eccellenza, passione e respiro internazionale. Il celebre brand vinicolo, simbolo del Made in Italy, continuerà a ricoprire il ruolo di Official Wine Supplier dei nerazzurri, proseguendo un percorso iniziato nel 2019 e consolidato stagione dopo stagione. L’accordo si fonda su valori condivisi e una visione comune. Da un lato l’ Inter, club fondato nel 1908 con una storia di successi riconosciuti a livello mondiale; dall’altro Santa Margherita, interprete dell’eccellenza enologica italiana con presenza in oltre 90 Paesi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it