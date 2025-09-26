Inter Primavera Juve derby d’Italia U20 ai bianconeri Seconda sconfitta stagionale per i nerazzurrini

Inter Primavera Juventus, al Konami Football Centre i bianconeri si impongono 3-1: per Carbone serve una svolta dopo un avvio difficile. Arriva un nuovo stop per l’ Inter Primavera di Christian Carbone, che al KONAMI Football Centre cede 3-1 nel derby d’Italia contro la Juventus di Simone Padoin, ex centrocampista bianconero e da quest’anno tecnico dell’Under 20. Per i nerazzurrini è la seconda sconfitta nelle prime sei giornate di campionato, un bilancio che lascia la squadra ferma a 6 punti e con un solo successo, quello all’esordio contro il Monza. La partita: Inter avanti con Kukulis, poi la rimonta della Juve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera Juve, derby d’Italia U20 ai bianconeri. Seconda sconfitta stagionale per i nerazzurrini

