La necessità di rimpiazare Sommer Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a giugno e il possibile addio a parametro zero, la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio ha avviato una ricerca anticipata per il nuovo estremo difensore titolare. Il nome individuato è quello di Ilian Mesler,. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Meslier per il dopo Sommer?