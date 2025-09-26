Inter Marotta su San Siro | Milano deve garantire un nuovo stadio
Inter, Beppe Marotta in occasione del conferimento della laurea ad honoris causa in “ Marketing e mercati globali ” da parte dell’ Università di Milano Bicocca, ha commentato gli avvenimenti dell’attualità sportiva, tra cui il caso San Siro, di fronte agli studenti. GIORNATA EMOZIONANTE – “ Per me L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - marotta
Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
#Inter, #Marotta: “Se il Consiglio Comunale dovesse dire di no al nuovo stadio, è evidente che ci dovremo guardare in giro” ? #MilanPress - X Vai su X
#Oaktree e #Marotta rappresentano oggi le due anime dell’Inter, con l’obiettivo comune di rinforzarla. Il fondo americano vuole ringiovanire la rosa nerazzurra, il presidente vuole mantenere la sua anima italiana. Due filosofie che non necessariamente son - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente dell’Inter Marotta: "La mancata vendita di San Siro? Una sconfitta. Noi pronti a guardare altrove” - Il numero uno del club nerazzurro torna a incalzare Palazzo Marino e il mondo politico durante la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa dell’Università Bicocca. Segnala ilgiorno.it
Marotta: “San Siro? Scenario un po’ imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…" - Il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo. tuttosport.com scrive