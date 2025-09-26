Inter Marotta si laurea | Grato di questa onorificenza

Forzainter.eu | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend è cominciato e per l’Inter si avvicina un’altra fondamentale partita di campionato. Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, i nerazzurri vogliono infatti rimanere sulla retta via e continuare a mettere in cascina punti pesanti, per raddrizzare la classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle parti alte della graduatoria, lanciando il duello al Napoli per lo Scudetto. La prossima gara vedrà la Beneamata contrapposta al Cagliari, più nello specifico domani 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un ottimo momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter marotta si laurea grato di questa onorificenza

© Forzainter.eu - Inter, Marotta si laurea: “Grato di questa onorificenza”

In questa notizia si parla di: inter - marotta

Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90

inter marotta laurea gratoMarotta: “Laurea, un onore che accolgo con gratitudine. Tributo al valore del calcio” - Il numero uno dell'Inter Marotta ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” dall'Università Bicocca ... Lo riporta msn.com

inter marotta laurea gratoA Marotta laurea honoris causa ‘una cosa straordinaria e unica’ - Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimentic ... lasicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Marotta Laurea Grato