Inter Marotta | Ausilio ha il DNA nerazzurro soddisfatti di Chivu

Forzainter.eu | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di festa in casa Inter e soprattutto per il presidente Giuseppe Marotta che nella giornata odierna ha conseguito la laurea magistrale Honoris Causa dall’Università Milano Bicocca. Il dirigente nerazzurro ha parlato con i giornalisti dell’ambiente meneghino riferendosi in particolar modo a Piero Ausilio, direttore sportivo corteggiato insistentemente dall’Arabia Saudita, e di Cristian Chivu, l’allenatore. Marotta ha così parlato: “ Il calcio italiano ha un’identità ben precisa: 12 proprietà sono straniere e dico meno male. Immaginiamo se oggi Milan o Inter non avessero proprietà straniera e riconducibile a fondi di investimento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

