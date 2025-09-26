Inter Marotta | Ausilio ha il DNA nerazzurro soddisfatti di Chivu
Giornata di festa in casa Inter e soprattutto per il presidente Giuseppe Marotta che nella giornata odierna ha conseguito la laurea magistrale Honoris Causa dall’Università Milano Bicocca. Il dirigente nerazzurro ha parlato con i giornalisti dell’ambiente meneghino riferendosi in particolar modo a Piero Ausilio, direttore sportivo corteggiato insistentemente dall’Arabia Saudita, e di Cristian Chivu, l’allenatore. Marotta ha così parlato: “ Il calcio italiano ha un’identità ben precisa: 12 proprietà sono straniere e dico meno male. Immaginiamo se oggi Milan o Inter non avessero proprietà straniera e riconducibile a fondi di investimento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - marotta
Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
#Inter, #Marotta: “Se il Consiglio Comunale dovesse dire di no al nuovo stadio, è evidente che ci dovremo guardare in giro” ? #MilanPress - X Vai su X
#Oaktree e #Marotta rappresentano oggi le due anime dell’Inter, con l’obiettivo comune di rinforzarla. Il fondo americano vuole ringiovanire la rosa nerazzurra, il presidente vuole mantenere la sua anima italiana. Due filosofie che non necessariamente son - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta fa pressione sul Napoli: “Squadra da battere”. Nessun dubbio su Chivu e Ausilio | VIDEO CM.IT - Marotta allo scoperto da Chivu ad Ausilio passando dal nuovo stadio dopo aver ricevuto la Laurea Honoris Causa ... calciomercato.it scrive
Marotta rassicura i tifosi: “Sono sicuro che il suo futuro non sarà lontano da Milano” - Le dichiarazioni di Marotta hanno tranquillizzato i supporters dell’Inter in merito al futuro di un nerazzurro. Come scrive spaziointer.it