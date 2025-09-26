Inter Lautaro preso di mira in allenamento Chivu interrompe la sessione e sbotta | Andate a Milanello

Continua il periodo “no” nell’ambiente interista. Quest’oggi, infatti, si sono registrati attimi tensione ad Appiano Gentile durante la rifinitura alla vigilia della sfida col Cagliari. Il tecnico nerazzurro, Christian Chivu, è stato costretto ad interrompere la sessione di allenamento per prendere le difese del suo capitano Lautaro Martinez. Cosa è successo? Lautaro Martinez contestato, interviene Chivu. L’Inter si stava allenando in vista della partita di domani sera (San Siro, ore 20:45). La sessione era in programma a porte chiuse ma sugli spalti figuravano alcuni invitati d’eccezione tra sponsor e “Inter Club”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, Lautaro preso di mira in allenamento. Chivu interrompe la sessione e sbotta: «Andate a Milanello»

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

