Inter la Lectio Magistralis di Giuseppe Marotta in occasione della laurea

Ilprimatonazionale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Giuseppe Marotta ha tenuto una lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea ad honoris causa da parte dell’UniBicocca. Ecco la ricostruzione della carriera del presidente tratta dal sito dell’Inter. LECTIO MAGISTRALIS – “ La lectio magistralis  di  Giuseppe Marotta si propone di analizzare, attraverso un percorso autobiografico, le profonde trasformazioni che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter la lectio magistralis di giuseppe marotta in occasione della laurea

© Ilprimatonazionale.it - Inter, la Lectio Magistralis di Giuseppe Marotta in occasione della laurea

In questa notizia si parla di: inter - lectio

Inter, Marotta: “Acquisizione di San Siro? Contribuirà alla crescita del club” - Mancano pochi minuti all’inizio della gara tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Feyenoord, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si legge su gianlucadimarzio.com

Inter, Marotta: “Inizialmente potremmo non sentire i 16 punti di distacco” - Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta prima del derby tra Milan e Inter, valido per la 23ª giornata di Serie A Per la terza volta in questo campionato, Milan e Inter si affronteranno ... Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Lectio Magistralis Giuseppe