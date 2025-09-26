Inter Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del sesto match di campionato dei bianconeri. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo un inizio difficile: i bianconeri sono chiamati a fare punti nel derby d’Italia contro l’ Inter. segue live il match. Inter Juve Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18:30 Migliore in campo Juve – A fine partita. Inter Juventus Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Inter: In attesa delle formazioni ufficiali Juve Primavera (3-4-2-1): Huli; Bamballi, Bassino, Rizzo; Contarini, Boufandar, Milia, Leone; Finocchiaro, Bellino; Biggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera LIVE: c’è Biggi davanti, Bellino e Finocchiaro a supporto. Le scelte ufficiali di Padoin