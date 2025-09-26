Inter Juve Primavera 1-3 | Padoin torna a vincere rimonta pazzesca dei bianconeri! Tris nel segno di Finocchiaro Rizzo e Merola

di Marco Baridon Inter Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del sesto match di campionato dei bianconeri. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo un inizio difficile: i bianconeri sono chiamati a fare punti nel derby d’Italia contro l’ Inter. segue live il match. Inter Juve Primavera 1-3: sintesi e moviola. 1? Fsichio d’inizio – Cominciata Inter Juve Primavera. 3? Primo spunto offensivo della Juventus – Finocchiaro e Contarini dialogano bene a sinistra: uno-due per quest’ultimo che punta il fondo ma si allunga troppo il pallone. Sciupata una buona chance per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera 1-3: Padoin torna a vincere, rimonta pazzesca dei bianconeri! Tris nel segno di Finocchiaro, Rizzo e Merola

