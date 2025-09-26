Inter Juve Primavera 1-0 LIVE | Kukulis manda avanti i nerazzurri ora i bianconeri provano a reagire
di Marco Baridon Inter Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del sesto match di campionato dei bianconeri. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo un inizio difficile: i bianconeri sono chiamati a fare punti nel derby d’Italia contro l’ Inter. segue live il match. Inter Juve Primavera 1-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fsichio d’inizio – Cominciata Inter Juve Primavera. 3? Primo spunto offensivo della Juventus – Finocchiaro e Contarini dialogano bene a sinistra: uno-due per quest’ultimo che punta il fondo ma si allunga troppo il pallone. Sciupata una buona chance per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: inter - juve
Juve e Inter lo cercano da mesi, il suo club sbotta: “Trattato in modo indegno”
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Juve-Inter, debutta la Refcam: ecco come i tifosi sapranno cosa vede l’arbitro in campo
Chi è davvero favorita dagli arbitri: Juventus, Napoli, Milan o Inter? - facebook.com Vai su Facebook
La mia intervista di oggi sulla #gazzettadellosport . #juve #juventus #milan #inter #calciopoli #carraro - X Vai su X
Campionato Primavera 1 2025-26, le probabili formazioni di Inter-Juventus - La sesta giornata del campionato Primavera 1 2025/26 propone venerdì (fischio d’inizio alle 18. Scrive sportal.it
LIVE Primavera, Inter-Juventus 1-0: la sblocca Kukulis, nerazzurri in vantaggio! - 3): 21 Farronato; 2 Della Mora, 15 Bovio, 27 Nenna, 27 Williamson; 16 Venturini, 39 Zanchetta (C), 8 Zarate; 11 Romano, 25 Kukulis, 10 Pinotti. Come scrive fcinter1908.it