Inter Juve Primavera 0-0 LIVE | Venturini impegna Huli grande intervento del portiere bianconero

di Marco Baridon Inter Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del sesto match di campionato dei bianconeri. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo un inizio difficile: i bianconeri sono chiamati a fare punti nel derby d’Italia contro l’ Inter. segue live il match. Inter Juve Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fsichio d’inizio – Cominciata Inter Juve Primavera. 3? Primo spunto offensivo della Juventus – Finocchiaro e Contarini dialogano bene a sinistra: uno-due per quest’ultimo che punta il fondo ma si allunga troppo il pallone. Sciupata una buona chance per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

