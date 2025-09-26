Inter Galli | Non capisco perché Sommer sia in discussione
Inter, Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione portieri in casa nerazzurra. Napoli e Inter sembrano mettere in discussione Meret e Sommer. “ Non capisco il mettere in discussione Meret e Sommer. Ma perché? Meret ha vinto due scudetti, Sommer è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Galli sul mercato dell’Inter: «Leoni è un giocatore di grande prospettiva, Comuzzo anche. Si può anche andare sui giovani, ma…»
Galli tra le trattative dell’Inter: «Leoni è un giocatore di grande prospettiva, Comuzzo anche. Si può anche andare sui giovani, ma…»
Beppe Galli non ha dubbi: «Serie A a caccia di esperienza, ma l’Inter con Chivu ha fatto una scommessa»
Primavera Inter, Tassi: 'Capisco le sofferenze dei tifosi...' - Lorenzo Tassi giovane talento della Primavera dell'Inter è stato premiato dall'Inter Club di Seveso come miglior giocatore della squadra allenata da Cerrone. Secondo calciomercato.com
Inter, Livaja: |'I fischi? Capisco i tifosi dell'Hajduk' - Nato a Spalato dove, proprio con l'Hajduk ha giocato nelle giovanili, Marko Livaja commenta la sua gara ai microfoni di Inter Channel, gara che è iniziata con qualche fischio per l'attaccante, al ... Lo riporta calciomercato.com