Inter, Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione portieri in casa nerazzurra. Napoli e Inter sembrano mettere in discussione Meret e Sommer. “ Non capisco il mettere in discussione Meret e Sommer. Ma perché? Meret ha vinto due scudetti, Sommer è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Galli: “Non capisco perché Sommer sia in discussione”