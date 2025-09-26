Inter Cremonese vendita vietata dei biglietti ai residenti di questa provincia | ecco perché
Inter Cremonese vendita vietata. In vista della sfida di Serie A tra Inter e Cremonese, in programma sabato 4 ottobre allo stadio San Siro, sono state prese importanti misure di sicurezza. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha infatti adottato un provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona. La decisione arriva a seguito della determinazione assunta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) il 24 settembre 2025, dopo aver valutato i potenziali rischi legati alla partita. La misura è stata concordata anche con il Questore di Milano e rientra in un quadro di prevenzione più ampio, volto a ridurre le possibilità di episodi che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
SABATO 4 OTTOBRE IN OCCASIONE DELLO SPECIAL MATCH INTER - CREMONESE PER GLI ISCRITTI INTER CLUB SARÁ POSSIBILE ENTRARE IN CAMPO A ? SAN SIRO E SCATTARE UNA FOTO RICORDO CON UN CAMPIONE D - facebook.com Vai su Facebook
ORARI SERIE A 2025/2026 Inter-Sassuolo domenica 21 settembre ore 20:45 Cagliari-Inter sabato 27 settembre ore 20:45 Inter-Cremonese sabato 4 ottobre ore 18:00 Roma-Inter sabato 18 ottobre ore 20:45 Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18:00 Inter-Fiore - X Vai su X
C’è Inter-Cremonese al Meazza, ma i tifosi grigiorossi la guarderanno in tv: il prefetto di Milano vieta la vendita dei biglietti - Il provvedimento richiesto dal questore di Milano Bruno Megale dopo gli scontri fra ultras durante la par ... Si legge su msn.com
Inter-Cremonese a San Siro: il Prefetto di Milano vieta la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cremona - Cremonese, in programma il prossimo 4 ottobre, allo stadio San Siro, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione assunta il 24 settembre 2025 dal 'Co ... Secondo msn.com