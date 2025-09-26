Inter Cremonese vendita vietata dei biglietti ai residenti di questa provincia | ecco perché

Inter Cremonese vendita vietata. In vista della sfida di Serie A tra Inter e Cremonese, in programma sabato 4 ottobre allo stadio San Siro, sono state prese importanti misure di sicurezza. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha infatti adottato un provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona. La decisione arriva a seguito della determinazione assunta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) il 24 settembre 2025, dopo aver valutato i potenziali rischi legati alla partita. La misura è stata concordata anche con il Questore di Milano e rientra in un quadro di prevenzione più ampio, volto a ridurre le possibilità di episodi che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

