Inter Cremonese trasferta vietata ai tifosi ospiti | è ufficiale il motivo

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. In vista della partita Inter e Cremonese, in programma il prossimo 4 ottobre allo stadio San Siro, arrivano novità importanti sul fronte della sicurezza. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha infatti adottato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cremona. La misura è stata presa in seguito alla determinazione assunta il 24 settembre 2025 dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e dopo il confronto con il Questore del capoluogo lombardo.

