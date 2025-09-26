Inter Cremonese già due forfait pesanti per Nicola | l’annuncio sugli infortuni

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La   Cremonese dovrà fare a meno di due pedine importanti in vista della difficile trasferta di sabato prossimo, 4 ottobre, a San Siro contro l’ Inter. Nelle ultime ore il club grigiorosso ha diffuso un comunicato ufficiale che aggiorna sulle condizioni di Michele Collocolo e Faris Moumbagna, entrambi costretti a fermarsi per problemi fisici che ne compromettono la presenza nella gara contro i nerazzurri. Per quanto riguarda Collocolo, centrocampista classe 1999 con grande corsa e capacità di inserimento, si è reso necessario un intervento chirurgico per risolvere una problematica muscolare alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

