Inter col Cagliari tocca di nuovo a Martinez in porta? La strategia di Chivu
che vuole tenere entrambi gli estremi difensori sulla corda Nessun titolare fisso, nessuna gerarchia scolpita nella pietra. La gestione dei portieri nell'Inter di Cristian Chivu segue una nuova via: un'alternanza fluida e strategica, basata non sulle competizioni, ma sulla necessità di tenere entrambi
In questa notizia si parla di: inter - cagliari
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Inter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino - Lo spagnolo potrebbe trovare la seconda maglia da titolare consecutiva nell'ottica della gestione prevista dal nuovo tecnico Inter
GdS – Inter, torna Lautaro dal 1': il Cagliari è la squadra che lo ispira di più - L'argentino scalpita: sarà di nuovo lui a guidare l'attacco nerazzurro nella prossima gara di campionato Cagliari-