Inter col Cagliari tocca di nuovo a Martinez in porta? La strategia di Chivu

che vuole tenere entrambi gli estremi difensori sulla corda Nessun titolare fisso, nessuna gerarchia scolpita nella pietra. La gestione dei portieri nell’Inter di Cristian Chivu segue una nuova via: un’alternanza fluida e strategica, basata non sulle competizioni, ma sulla necessità di tenere entrambi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter cagliari tocca nuovoInter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino - Lo spagnolo potrebbe trovare la seconda maglia da titolare consecutiva nell'ottica della gestione prevista dal nuovo tecnico Inter ... Come scrive msn.com

inter cagliari tocca nuovoGdS – Inter, torna Lautaro dal 1': il Cagliari è la squadra che lo ispira di più - L'argentino scalpita: sarà di nuovo lui a guidare l'attacco nerazzurro nella prossima gara di campionato Cagliari- Scrive msn.com

