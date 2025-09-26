Nell’ultima diretta di TvPlay si è anche parlato dell’Inter di Christian Chivu ed è arrivato un commento decisamente particolare: tutti i dettagli L’Inter, dopo gli anni con Simone Inzaghi in panchina, ha deciso di ripartire – già dal Mondiale per Club di questa estate – da Christian Chivu. Il tecnico romeno è stato scelto dalla società dopo la buona parte di stagione scorsa alla guida del Parma. Chivu, allenatore dell’Inter (Foto LaPresse) – TvPlay.it Subentrato a Pecchia, infatti Chivu è riuscito a salvare i ducali e l’Inter ha deciso di puntare forte su di lui. Al momento i risultati sulla panchina dell’Inter sono altalenanti in campionato ma in Champions è arrivata una convincente vittoria per 2-0 contro l’Ajax. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Inter, che rischio per Chivu | Impossibile far finta di niente: l’annuncio in diretta