Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Il successo con il Sassuolo per 2-1 ha ridato ulteriori certezze ai nerazzurri, desiderosi di risalire la china della classifica ed avvicinarsi alle prime della classe. L’obiettivo è quello di dare continuità ai risultati ed al gioco. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Una sfida estremamente importante, contro un cliente che ha dato prova di essere in forma nell’arco delle ultime uscite. Cristian Chivu starebbe delineando lo scacchiere a cui affidarsi, con il focus che andrebbe alle corsie laterali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Benatia su Luis Henrique: “La sua cessione è nata a marzo”