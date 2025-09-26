Benatia e il colloquio con Henrique ll Direttore Sportivo del Marsiglia Mehdi Benatia ha parlato di tanti argomenti e anche del passaggio di Luis Henrique all’Inter dal Corriere dello Sport. “ Lo scorso marzo chiamai Luis Henrique e gli dissi che avrei dovuto cederlo. Sapevo che c’era l’Inter e pure una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Benatia “Ho dato via io Luis Henrique”