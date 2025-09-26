Intelligenza Artificiale senza segreti | il webinar gratuito di Poste Italiane

Lunedì 29 settembre è in programma il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future”. Durante la sessione, trasmessa in diretta alle 16:00, gli esperti dell’Artificial Intelligence Hub di Poste attraverso esempi pratici e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli

Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

Alcuni modelli di Intelligenza artificiale forniscono 6 risposte errate su 10, e lo fanno appositamente. Ecco perché - X Vai su X

L’intelligenza artificiale entra nelle scuole italiane: ecco le nuove linee guida del Ministero in 5 punti 1 Approccio “antropocentrico”: l’IA va al servizio dell’uomo, non il contrario. 2 No a social scoring, riconoscimento facciale/emozionale sensibile: sono - facebook.com Vai su Facebook

Da Poste un webinar per scoprire l'intelligenza artificiale - Poste Italiane organizza lunedì 29 settembre il webinar gratuito "Intelligenza artificiale senza segreti. Riporta ansa.it

Non più picconi, ma algoritmi: l’intelligenza artificiale e la nuova frontiera mineraria - Litio, rame e terre rare non si cercano più solo con trivelle e geologi, ma con supercomputer e modelli di machine learning. Scrive quifinanza.it