Intelligenza Artificiale in Gazzetta il testo della delega al Governo cosa c’è per la scuola | dagli studenti ad alto potenziale alla formazione STEM

La legge 23 settembre 2025, n. 132 introduce una serie di disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale. Un capitolo importante riguarda il mondo dell’istruzione: dalle scuole secondarie fino all’università e agli istituti tecnici superiori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

