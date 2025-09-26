Intelligenza artificiale e cittadinanza | il M5S organizza una due giorni dedicata all’IA e all’impatto sulla società Presenti Conte e Fico

Una due giorni a Napoli interamente dedicata al tema dell’ I ntelligenza Artificiale. È quanto organizzato dal M5S tra il 27 e 28 settembre a Napoli, presso la Città della Scienza. Ad entrambe le giornate saranno presenti il Presidente Giuseppe Conte e il candidato alle regionali in Campania Roberto Fico. IDIA – IA per il bene comune: il programma del 27 settembre. La prima giornata – quella del 27 settembre – sarà dedicata alla seconda edizione di IDIA – IA per il bene comune, una giornata intensa di incontri, talk, panel e pitch dedicati allintelligenza artificiale visto come strumento per promuovere una società meno precaria e meno diseguale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

