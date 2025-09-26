Insultata in modo violento La denuncia della mamma di un bambino disabile

Napolitoday.it | 26 set 2025

Aggredita verbalmente, insultata con parolacce pesanti solo per aver rivendicato un diritto. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Romina, mamma di un bambino con disabilità e responsabile di Caivano dell’associazione La Battaglia di Andrea.La donna racconta che in un'occasione è anche stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

