Insulta infermiera e schiaffeggia dottoressa 26enne denunciata

Tempo di lettura: < 1 minuto L’infermiera le chiede di abbassare il volume del cellulare, visto che si trovava nell’area di degenza dell’ospedale e lei prima la insulta e poi schiaffeggia la dottoressa intervenuta per dirimere la lite: è successo ieri, nell’ospedale Monaldi di Napoli, dove una pattuglia mobile di zona dei carabinieri ha identificato e denunciato una ragazza di 26 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Insulta infermiera e schiaffeggia dottoressa, 26enne denunciata

In questa notizia si parla di: insulta - infermiera

Infermiera chiede di abbassare la voce, lei la insulta e prende a schiaffi la dottoressa

Forlì, aggredisce un’infermiera al pronto soccorso: denunciata 47enne in stato di ebbrezza Forlì, pronto soccorso sotto tensione: una 47enne ubriaca aggredisce un’infermiera, causandole lesioni. Carabinieri denunciano la donna per interruzione di pubblic - facebook.com Vai su Facebook

Insulta infermiera e schiaffeggia dottoressa, 26enne denunciata - L'infermiera le chiede di abbassare il volume del cellulare, visto che si trovava nell'area di degenza dell'ospedale e lei prima la insulta e poi schiaffeggia la dottoressa intervenuta perdirimere la ... ansa.it scrive

Infermiera chiede di abbassare la voce, lei la insulta e prende a schiaffi la dottoressa - Nuova aggressione in ospedale, prima gli insulti ad una infermiera, poi una dottoressa schiaffeggiata. Riporta fanpage.it