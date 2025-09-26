Insulta infermiera e schiaffeggia dottoressa 26enne denunciata

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto L’infermiera le chiede di abbassare il volume del cellulare, visto che si trovava nell’area di degenza dell’ospedale e lei prima la insulta e poi schiaffeggia la dottoressa intervenuta per dirimere la lite: è successo ieri, nell’ospedale Monaldi di Napoli, dove una pattuglia mobile di zona dei carabinieri ha identificato e denunciato una ragazza di 26 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

