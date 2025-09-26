Insieme per Avellino e l' Irpinia via alla seconda edizione di Irpinia d' autore

L'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" è lieta di comunicare che sabato 27 Settembre 2025 alle ore 17,30 presso il caffè Hope di Avellino in via Episcopio n.1, ripartirà la seconda edizione di Irpinia d'autore. Oltre alla presentazione del libro di Maria Strianese "Facciamola finita -. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sabato pomeriggio riparte la seconda edizione di Irpinia d'autore e la mostra associazione Insieme per Avellino e l'Irpinia donerà una bibliocasetta al caffè hope con la benedizione del vicario della Diocesi di Avellino, Mons. Pasquale Iannuzzo.

