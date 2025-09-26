Insieme per Avellino e l' Irpinia via alla seconda edizione di Irpinia d' autore

Avellinotoday.it | 26 set 2025

L'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" è lieta di comunicare che sabato 27 Settembre 2025 alle ore 17,30 presso il caffè Hope di Avellino in via Episcopio n.1, ripartirà la seconda edizione di Irpinia d'autore. Oltre alla presentazione del libro di Maria Strianese "Facciamola finita -.

