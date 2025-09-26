Inseguimento da film e spari sull' Aurelia dopo il furto di rame

Un inseguimento da film sull'Aurelia dopo il furto di rame, con i carabinieri che avevano esploso colpi di pistola agli pneumatici del furgone in fuga finito poi contro un guard rail. In quelle fasi concitate i militari erano stati anche investiti. Dopo mesi di ricerche i militari sono riusciti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

