Insegna a gestire situazioni di tensione
Un po’ per soldi, un po’ per comodità. Come ogni anno sono tanti i giovani del territorio – per lo più studenti – che per i giorni di Lucca Comics si travestiranno da lavoratori ‘felpati’, pronti a gestire e orientare l’orda di cosplay e appassionati di fumetto in arrivo in città. Sono infatti aperte le candidature per far parte della squadra che aiuterà ad organizzare al meglio la nuova edizione della manifestazione. Alcuni fanno richiesta alle diverse agenzie attratti dal ritorno economico, altri per costruire nuove amicizie. "Per gli studenti universitari è molto comodo lavorare ai Comics: in cinque giorni è possibile mettere da parte i soldi per una vacanza – racconta Sofia Orsi – Certo, gli orari sono abbastanza impegnativi, sveglia presto e tutto il giorno in piedi, ma nelle difficoltà è anche più semplice costruire nuovi rapporti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: insegna - gestire
“Si impara a memoria, non a riflettere”, le parole di un’ex studentessa: “Nessuno ci insegna a compilare un 730 o a gestire un contatore. La scuola dovrebbe formare persone autonome”
APS Academy ti guida a diventare protagonista nel mondo dei servizi al cittadino. Il nostro corso ti insegna passo dopo passo: Come gestire un centro APS in modo professionale Come trasformarlo in una sede di Patronato e APS riconosciuta Come - facebook.com Vai su Facebook