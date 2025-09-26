Ci sono delle domande da presentare entro il 6 ottobre all’INPS. Il tempo sta per scadere, bisogna fare in fretta, come comunicato anche dalla piattaforma L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale sulla propria piattaforma aggiorna sempre i cittadini delle decisioni prese. C’è tanta ansia per quanto riguarda il futuro, e a volte si riesce a usufruire degli. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - INPS, il tempo sta per scadere: domande da presentare entro il 6 ottobre