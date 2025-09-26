Inneggiava al deltaplano pro Hamas Sarà ospite all’Università di Siena il 7 ottobre
In una storia pubblicata su Instagram immortalava il deltaplano che ha volato sopra Calenzano, lunedì 22 settembre,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Un deltaplano propal oggi inneggiava al 7 Ottobre! Poi si offendono se li chiami filoterroristi, antisemiti!! Peccato vero che Hamas nn avesse più mezzi se no quel giorno,il 7 ottobre 2023, i morti trucidati, squartati, stuprati, carbonizzati, nn sarebbero stati 1200 - X Vai su X
Inneggiava al deltaplano pro Hamas. Sarà ospite all'Università di Siena il 7 ottobre - In una storia pubblicata su Instagram immortalava il deltaplano che ha volato sopra Calenzano, lunedì 22 settembre, con tanto di allusione filo Hamas: “Do you remember ... Da ilfoglio.it
Il caso del deltaplano a Calenzano, il pilota: «Pro Hamas? Non capisco come si possa fare un collegamento del genere se non in malafede» - Carlo Berni, il pilota che volava sul deltaplano il 22 settembre, noto per le sue foto di manifestazioni della pace dall'alto, risponde alle accuse di aver volato col deltaplano per rendere «omaggio» ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it