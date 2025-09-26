Inizio delle riprese della stagione 14 di the masked singer

La stagione 14 di The Masked Singer si avvicina, con le riprese che inizieranno a metà ottobre 2025. Nonostante il debutto sia previsto per gennaio 2026, l’annuncio delle date di produzione ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati del celebre show di mistero e musica. Questa edizione promette di essere ricca di sorprese, con costume spettacolari e performance sorprendenti, mantenendo alta l’attenzione sul format che ha conquistato un vasto pubblico negli anni. la stagione 14 de “the masked singer” inizia le registrazioni. prima puntata di riprese programmata per il 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Inizio delle riprese della stagione 14 di the masked singer

