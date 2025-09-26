Inizio autunno all' insegna della pioggia | arriva l' allerta meteo gialla della Protezione civile

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora maltempo a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio di oggi un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 27 settembre. Per Palermo, nella giornata di domani è prevista allerta gialla.CLICCA QUI PER LEGGERE. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizio - autunno

Circonvallazione, incontri coi privati: "Pronti coi lavori a inizio autunno"

L’inizio di agosto sembra l’autunno: piogge e temperature sotto i 25°C al Nord, ma da lunedì torna il sole

I programmi TV dell'autunno 2025: quando ripartono Rai, Mediaset e le altre reti? La guida alle date di inizio

Meteo: Ciclone d'Autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali, parla il meteorologo Lorenzo Tedici - it, conferma il forte peggioramento anche verso il Centro, specie lato tirrenico, e parte del Meridione, dopo che il Ciclone di inizio Autunno ... Come scrive ilmeteo.it

inizio autunno insegna pioggiaMeteo, il ciclone di inizio autunno colpisce da Nord a Sud: le previsioni in Italia - Instabilità, piogge e temporali in gran parte del Paese con temperature in calo. Si legge su meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Inizio Autunno Insegna Pioggia