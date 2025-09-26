Inizia la Fat Bear Week la gara per incoronare l'orso più grasso dell'Alaska | ecco come votare

Gli orsi bruni del Parco di Katmai, in Alaska, si sfidano nella Fat Bear Week 2025, il torneo virale che incorona il plantigrado più grasso. Attraverso le bear cam, gli utenti seguono i loro beniamini e votano quelli che accumulano più grasso in vista dei mesi di letargo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

