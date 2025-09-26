Infortunio tremendo ultim’ora Chiesa | cambia tutto

Un infortunio pesantissimo cambia completamente i piani e il destino dell’attaccante Federico Chiesa al Liverpool Dopo un’annata difficile, Federico Chiesa sembra pronto a prendersi la sua rivincita con la maglia del Liverpool. L’ex Juventus, approdato ad Anfield nell’agosto del 2024, ha vissuto un primo anno tutt’altro che brillante: nella stagione 202425 ha totalizzato appena 14 presenze complessive, con 2 gol e 2 assist, un bottino decisamente inferiore alle aspettative. Un rendimento deludente che lo aveva fatto scivolare indietro nelle gerarchie del nuovo tecnico Arne Slot, al punto da essere escluso dalla lista Champions League all’inizio della nuova stagione e finire spesso in panchina, come accaduto anche nel derby contro l’Everton. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

