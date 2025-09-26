Infortunio Leoni, Slot annuncia sull’ex obiettivo della Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool. La paura si è trasformata nel peggiore degli incubi. Giovanni Leoni, il giovane difensore italiano del Liverpool, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante la sua partita d’esordio con i Reds. A confermare la terribile diagnosi è stato l’allenatore Arne Slot nella conferenza stampa di oggi, vigilia della sfida di Premier League contro il Crystal Palace. Per il difensore classe 2006 accostato anche alla Juve, la serata di martedì in Carabao Cup contro il Southampton doveva essere un sogno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Leoni, Slot annuncia sull'ex obiettivo della Juve: «Starà fuori per un anno, è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé»