Infortunio Leoni Slot annuncia sull’ex obiettivo della Juve | Starà fuori per un anno è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Leoni, Slot annuncia sull’ex obiettivo della Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool. La paura si è trasformata nel peggiore degli incubi. Giovanni Leoni, il giovane difensore italiano del Liverpool, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante la sua partita d’esordio con i Reds. A confermare la terribile diagnosi è stato l’allenatore Arne Slot nella conferenza stampa di oggi, vigilia della sfida di Premier League contro il Crystal Palace. Per il difensore classe 2006 accostato anche alla Juve, la serata di martedì in Carabao Cup contro il Southampton doveva essere un sogno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Leoni, Slot annuncia sull’ex obiettivo della Juve: «Starà fuori per un anno, è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé»

Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella

Infortunio Leoni, esordio di personalità col Liverpool prima dello stop: l’ex obiettivo della Juve è uscito in barella. Ecco cosa è successo

Brutto infortunio per Leoni all'esordio col Liverpool: esce in lacrime e in barella

Slot e l'annuncio sull'infortunio di Leoni: "Fuori un anno". Poi la novità su Chiesa - L'allenatore del Liverpool in conferenza dà un aggiornamento sul difensore e poi svela un dettaglio importante sull'ex Juve ... Lo riporta tuttosport.com

Infortunio Leoni, Slot senza giri di parole: "Dovrà stare fuori un anno" - L'allenatore del Liverpool ha parlato della situazione dell'ex difensore del Parma provando a rincuorarlo: "Ha solo 18 anni, ha ancora molto tempo davanti a sé" ... Riporta corrieredellosport.it

