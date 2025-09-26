Infortunio Ederson il brasiliano rientra in tempo per il big match dell’Allianz Stadium? Cosa filtra in vista di Juve Atalanta

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Ederson, il brasiliano accelera i tempi: ieri ha svolto lavoro individuale, ma la sua convocazione per domani resta difficile. In un’infermeria affollata, si accende una piccola speranza. In casa  Atalanta, si lavora senza sosta per provare a recuperare almeno uno dei tanti giocatori infortunati in vista della super sfida di domani contro la  Juventus. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, a lanciare segnali incoraggianti è il centrocampista  Ederson, che sta provando ad accelerare i tempi per tornare a disposizione di  Ivan Juric. Infortunio Ederson: la situazione del centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio ederson il brasiliano rientra in tempo per il big match dell8217allianz stadium cosa filtra in vista di juve atalanta

© Juventusnews24.com - Infortunio Ederson, il brasiliano rientra in tempo per il big match dell’Allianz Stadium? Cosa filtra in vista di Juve Atalanta

In questa notizia si parla di: infortunio - ederson

Infortunio Ederson, a rischio l’esordio in A con il Pisa? Cosa filtra

Allenamento Atalanta, Ederson sempre più vicino a recuperare dall’infortunio. La situazione

Infortunio Ederson, ci sono importanti novità in vista di Atalanta Juve: cosa filtra sul centrocampista brasiliano. Ultimissime

infortunio ederson brasiliano rientraQuando rientra Ederson dell'infortunio? Fissata la data del ritorno in gruppo - Dopo un avvio di stagione complicato, l'Atalanta di Ivan Juric sta iniziando a trovare la giusta quadra. Come scrive tag24.it

infortunio ederson brasiliano rientraInfortunio Ederson, ci sono importanti novità in vista di Atalanta Juve: cosa filtra sul centrocampista brasiliano. Ultimissime - Infortunio Ederson, novità in vista di Atalanta Juve: il brasiliano lavora sul campo e punta a tornare a disposizione per il big match In mezzo a una vera e propria emergenza infortuni, arriva una not ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Ederson Brasiliano Rientra