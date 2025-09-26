Uscire a testa altissima, dopo una prestazione più che dignitosa sul campo di una big, ma senza punti. Al di là delle dichiarazioni ufficiali che sono sempre improntate al "politicamente corretto", è inevitabile che un po’ scoccia anche se nessuno ha avuto niente da ridire sulla legittimità della vittoria del L’Aquila. "Indubbiamente la nostra squadra non ha demeritato – ci ha detto il dt Josè Cianni – e non mi ricordo grandi occasioni dei padroni di casa, al di là dei gol realizzati. Anche noi non abbiamo avuto evidenti opportunità nella ripresa per raddrizzare il risultato: diciamo però che ci è mancato l’ultimo passaggio non riuscendo a sfruttare alcune situazioni potenzialmente pericolose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Infortunio a Ghio. Cianni: "Recanatese, presto un rinforzo»