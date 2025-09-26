Infortuni | giovane muore in cascina nel biellese forse colpita da animale
Torino, 26 set. - (Adnkronos) - Incidente mortale questa mattina in una cascina di Cossato, nel biellese. Una ragazza di 24 anni è deceduta forse colpita da un animale, ma l'esatta dinamica dell'accaduto e' ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare la giovane da parte sanitari del 118. 🔗 Leggi su Iltempo.it
