Infortuni | giovane muore in cascina nel biellese forse colpita da animale

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 26 set. - (Adnkronos) - Incidente mortale questa mattina in una cascina di Cossato, nel biellese. Una ragazza di 24 anni è deceduta forse colpita da un animale, ma l'esatta dinamica dell'accaduto e' ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare la giovane da parte sanitari del 118. 🔗 Leggi su Iltempo.it

infortuni giovane muore in cascina nel biellese forse colpita da animale

© Iltempo.it - Infortuni: giovane muore in cascina nel biellese, forse colpita da animale

In questa notizia si parla di: infortuni - giovane

Infortuni e sicurezza, Paglia: "Morte di un giovane operaio ci riempie di rabbia e dolore"

infortuni giovane muore cascinaInfortuni: giovane muore in cascina nel biellese, forse colpita da animale - Incidente mortale questa mattina in una cascina di Cossato, nel biellese. Come scrive iltempo.it

Ragazza muore mentre lavora in una cascina: "Forse colpita da un animale" - Dalle prime informazioni è emerso che la giovane stesse accudendo alcuni cavalli all'interno di un maneggio. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Giovane Muore Cascina