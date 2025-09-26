Info-point | finanziata la proposta progettuale del Comune di Brindisi

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Finanziata la proposta progettuale del Comune di Brindisi, finalizzata al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale. La Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria relativa all'avviso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: info - point

Info Point gestito dagli studenti

Info point di Latina Scalo: procedura sbloccata

Il nuovo volto del Sacrario tra luce smart, natura urbana e nuovo info point | FOTO

Cerca Video su questo argomento: Info Point Finanziata Proposta