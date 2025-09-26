Info-point | finanziata la proposta progettuale del Comune di Brindisi

BRINDISI - Finanziata la proposta progettuale del Comune di Brindisi, finalizzata al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale. La Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria relativa all'avviso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it